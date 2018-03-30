График работы автобусов до кладбищ столицы изменится с 1 апреля

Время работы автобусных маршрутов до столичных кладбищ изменится с 1 апреля.

Как сообщает Агентство «Москва», автобусы №510 будут курсировать от метро «Домодедовская» до Домодедовского кладбища по рабочим дням с 7:30 до 19:00, а по выходным — с 7:00 до 19:00. Курсирующие по территории кладбища автобусы «Д» будут работать по будням с 8:03 и с 7:30 по выходным.

У автобус №600 изменится время заезда к центральной и западной части Хованского кладбища. По рабочим дням воспользоваться транспортом можно с 8:30 до 19:00, по выходным — с 7:00. В субботу и воскресенье автобус №560 до 2-го Московского крематория начнет курсировать с 8:19.

Изменится также график у автобуса №706. Вечерние фиксированные рейсы прекратят работу. До 8:30 и после 19:00 автобусы будут следовать до остановки «Новокосинская улица, 51». Кроме того, время работы поменяется у автобусов №741, 760, 819, 865.

31 марта, 7 и 14 апреля до столичных кладбищ запустят дополнительные маршруты. Автобус-экспресс «Э» проследует от метро «Рязанский проспект» до станции «Кузьминки» с остановкой у Кузьминского кладбища. От станции «Щербинка» до Щербинское кладбище поедет автобус «Э2», а до кладбища Ракитки можно будет добраться на автобусе №531к.

Дополнительный транспорт пустят от метро «Юго-Западная» до Востряковского и Троицкого кладбищ. На всех маршрутах будут действовать городские проездные билеты.