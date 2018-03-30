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Фестиваль «Инсендио!» пройдет в Москве
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Завтра в столице пройдет фестиваль научного экзорцизма «Инсендио!» 

Москва меняется 51 минуту назад
Фото: Москва меняется
Завтра, 31 марта, в НИТУ «МИСиС» состоится фестиваль научного экзорцизма «Инсендио!», в рамках которого пройдут мероприятия, посвященные лженаучным представлениям и научным методам, которые их объясняют.
Посетители фестиваля смогут послушать лекции, которые проведут научные журналисты, физики, кандидаты биологических и физико-математических наук, а также научные сотрудники. Они расскажут об ошибках, которые склонен совершать человеческий разум, паранормальных свойствах материалов и многом другом.
Мероприятия фестиваля пройдут с 14:00 до 17:00 в НИТУ «МИСиС» по адресу: Ленинский проспект, д.4. Участие в мероприятии бесплатное.
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