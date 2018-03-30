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В Москве в дни Пасхи запустят свыше тысячи бесплатных автобусов
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В Москве в дни Пасхи запустят свыше тысячи бесплатных автобусов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Свыше тысячи бесплатных автобусов по 37 маршрутам к основным мемориальным комплексам запустят в Москве в дни Пасхи — 1, 8 и 15 апреля, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс» в пятницу.
"В течение пасхальных праздников горожан будут перевозить свыше одной тысячи бесплатных автобусов. Для удобства москвичей мы также выпустим дополнительный транспорт на ряде регулярных направлений", — приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора «Мосгортранса» Бориса Ткачука.
Как отметили в пресс-службе, в дни пасхальных праздников 1, 8 и 15 апреля‬ будет организовано 37 бесплатных маршрутов: транспорт проследует к 17 основным городским и пригородным мемориальным комплексам. В зависимости от направления и его востребованности интервал движения автобусов составит от одной до пяти‬ минут.
Кроме того, москвичи смогут воспользоваться десятью ночными маршрутами наземного транспорта, которые связывают центр и удаленные районы столицы. Они работают с интервалами от 15 до 30 минут, добавили в пресс-службе предприятия.
Бесплатные автобусные маршруты будут следовать до городских и пригородных кладбищ: Николо-Архангельского, Домодедовского, Хованского, Митинского, Востряковского и других, уточняется в сообщении.
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