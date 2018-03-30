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Благоустройство большей части территории Новой Москвы завершится в 2020 году
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Благоустройство большей части территории Новой Москвы завершится в 2020 году 

Авторадио 1 час назад
По словам мэра столицы Сергея Собянина, развитие Троицкого и Новомосковского административных округов происходит комплексно. Рабочие места, социальная, транспортная инфраструктура появляются одновременно с новым жильем. За шесть лет население Новой Москвы выросло с 250 до 350 тысяч человек. На новых территориях появилось 100 тысяч новых рабочих мест, построены десятки школ, детских садов, поликлиник, открыты две станции метро. В ближайшее время в Новую Москву протянут две линии метро общей протяженностью более 25 километров.
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