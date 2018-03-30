Ещё
Синоптики прогнозируют существенное потепление в столице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики прогнозируют существенное потепление в столице 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
О скором потеплении RT рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.
По его словам, в ближайшие дни температура придет к норме, а на следующей неделе в течение нескольких дней буде выше нормы на 2−3 градуса.
В пятницу к столичному региону приблизится атмосферный фронт. В ночь на субботу в городе выпадет снег, а столбики термометров опустятся до отметки минус 4 градуса. В течение дня максимальная температура составит 5 градусов тепла.
В воскресенье москвичей ждет облачная погода. Ночью местами может выпасть снег, а днем пройдет дождь. По данным метеорологов, колебания температуры приведут к образованию гололедицы на дорогах.
Самая теплая погода на следующей неделе ожидается в столице в понедельник, 2 апреля. Днем в городе потеплеет до 10 градусов тепла, а в области − до 11. Во вторник и среду после прохождения холодного атмосферного фронта воздух немного остынет.
По прогнозам метеорологов, снег в лесах Подмосковья растает к 25 апреля. В городах области он исчезнет значительно быстрее, так как его вывозят коммунальные службы.
Москва24: последние новости
Движение автомобилей в районе столичных кладбищ ограничат 1, 8, 15 и 17 апреля Львят Киру и Кальянчика отправили в Липецкий зоопарк Количество пунктов велопроката в столице увеличится до 430 пунктов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена603
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»182
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию618
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги162
Отменить призыв в армию к 2020 году
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
04:25
Весна прорывается в Москву с боем
Общество Новости Москвы
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение