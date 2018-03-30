Синоптики прогнозируют существенное потепление в столице

О скором потеплении RT рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев

По его словам, в ближайшие дни температура придет к норме, а на следующей неделе в течение нескольких дней буде выше нормы на 2−3 градуса.

В пятницу к столичному региону приблизится атмосферный фронт. В ночь на субботу в городе выпадет снег, а столбики термометров опустятся до отметки минус 4 градуса. В течение дня максимальная температура составит 5 градусов тепла.

В воскресенье москвичей ждет облачная погода. Ночью местами может выпасть снег, а днем пройдет дождь. По данным метеорологов, колебания температуры приведут к образованию гололедицы на дорогах.

Самая теплая погода на следующей неделе ожидается в столице в понедельник, 2 апреля. Днем в городе потеплеет до 10 градусов тепла, а в области − до 11. Во вторник и среду после прохождения холодного атмосферного фронта воздух немного остынет.