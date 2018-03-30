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Голосование по проектам благоустройства парков идет на «Активном граждане»
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Голосование по проектам благоустройства парков идет на «Активном граждане» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В системе электронных референдумов «Активный гражданин» проходят важные голосования, в том числе по теме благоустройства. В настоящий момент москвичам предложено принять непосредственное участие в оценке проектов благоустройства городских парков.
Отношение москвичей по данным проектам будет определено по итогам четырех голосований в АГ. К слову, по двум результаты уже обнародованы. Так, например, стало известно мнение горожан по проекту благоустройства пространства у станции метро «Улица 1905 года», — сообщается на сайте мос.ру. Почти 85% участников опроса поддержали предложенный вариант благоустройства.
Что касается территорий, благоустройство которых еще обсуждается в системе АГ, то здесь речь идет об усадьбе Люблино и парке в Печатниках.
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