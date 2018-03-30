Голосование по проектам благоустройства парков идет на «Активном граждане»

В системе электронных референдумов «Активный гражданин» проходят важные голосования, в том числе по теме благоустройства. В настоящий момент москвичам предложено принять непосредственное участие в оценке проектов благоустройства городских парков.

Отношение москвичей по данным проектам будет определено по итогам четырех голосований в АГ. К слову, по двум результаты уже обнародованы. Так, например, стало известно мнение горожан по проекту благоустройства пространства у станции метро «Улица 1905 года», — сообщается на сайте мос.ру. Почти 85% участников опроса поддержали предложенный вариант благоустройства.

Что касается территорий, благоустройство которых еще обсуждается в системе АГ, то здесь речь идет об усадьбе Люблино и парке в Печатниках.