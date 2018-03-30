Более 1 тыс. бесплатных автобусов будет курсировать в пасхальные праздники до 17 столичных кладбищ

В пасхальные праздники в столице будет работать более 1 тыс. бесплатных автобусов, интервал их движения составит не более пяти минут, сообщается на портале мэра и правительства Москвы

«В пасхальные праздники (1, 8 и 15 апреля) в Москве запустят 37 бесплатных автобусных маршрутов. Транспорт будет следовать до 17 городских и пригородных мемориальных комплексов, а интервал движения составит от одной до пяти минут. В течение пасхальных праздников горожан будут перевозить свыше 1 тыс. бесплатных автобусов. Для удобства москвичей на нескольких регулярных маршрутах будет курсировать дополнительный транспорт», — приводятся в материале слова первого заместителя генерального директора ГУП «Мосгортранс» Бориса Ткачука

Уточняется, что пассажиры смогут воспользоваться 10 ночными маршрутами наземного транспорта, которые связывают центр и удаленные районы столицы. Автобусы по таким направлениям будут курсировать с интервалами от 15 до 30 минут. Действующие тарифы на ночных маршрутах сохранятся.

Бесплатные автобусы будут следовать к Николо-Архангельскому кладбищу: от остановок «Метро „Выхино“ (Э1 с остановкой у 2-го московского крематория, Э2 и №706); „Метро „Новокосино“ (Э5); к Домодедовскому кладбищу: от дер. Колычево (Э2, посадка у зоны парковки автомобилей) и остановки „Метро „Домодедовская“ (Э1 и №510); к Хованскому кладбищу: от остановок „Метро „Саларьево“ (Э1) и „Метро „Теплый Стан“ (Э2 и №600); к Митинскому кладбищу: от остановки „Метро „Тушинская“ (Э, №741); к Щербинскому кладбищу: от остановок „Улица Академика Янгеля“ (№ 819), „Метро „Улица Академика Янгеля“ (Э1), „Станция Щербинка“ (Э2), „Улица Брусилова“ (Э3); к Востряковскому кладбищу: от остановки „Метро „Юго-Западная“ (Э); к Перепечинскому кладбищу: от остановки „Метро „Планерная“ (Э1, №865), железнодорожных станций „Сходня“ (Э2) и „Лобня“ (Э4); к Химкинскому кладбищу: от остановок „Метро „Речной вокзал“ (Э) и „Метро „Планерная“ (Э2); к Долгопрудненскому кладбищу: от остановки „Метро „Речной вокзал“ (Э1); к Котляковскому кладбищу: от остановок „Метро „Каширская“ (№150э) и „Метро „Кантемировская“ (№217э); к Кузьминскому кладбищу: от остановки „Метро „Рязанский проспект“ (Э); к Люблинскому кладбищу: от остановок „Метро „Текстильщики“ (Э1) и „Метро „Люблино“ (Э2); к Зеленоградскому центральному кладбищу: от остановки „14-й микрорайон“ (№1) и железнодорожной станции „Крюково“ (Э1, №2); к Зеленоградскому северному кладбищу: от остановки „16-й микрорайон“ (№20) и железнодорожной станции „Крюково“ (Э2); к Алабушевскому кладбищу: от железнодорожной станции „Крюково“ (№ 24); к кладбищу „Ракитки“: от „Метро „Теплый Стан“ (№ 531э); к Богородскому кладбищу: от железнодорожной станции „Электроугли“ (Э).

С расписанием бесплатных маршрутов можно ознакомиться на сайте Мосгортранса.