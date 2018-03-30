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Эскалатор на станции метро «Театральная» будет закрыт на профилактику вечером 30 марта
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Эскалатор на станции метро «Театральная» будет закрыт на профилактику вечером 30 марта 

Агентство «Москва» 1 час назад
Эскалатор на станции метро «Театральная» Замоскворецкой линии будет закрыт на 14 часов для замены эскалатора вечером 30 марта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
«На станции метро «Театральная» Замоскворецкой линии эскалатор будет временно закрыт для передвижения пассажиров. Смежные эскалаторы будут работать в штатном режиме. Один из трех эскалаторов станции будет выведен из эксплуатации на 14 часов для замены поручня», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что работы будут проводиться с 22:00 30 марта до 12:00 31 марта.
«Техническое обслуживание эскалаторных машин проводится для улучшения качества обслуживания пассажиров. Это необходимые меры для обеспечения безопасного передвижения жителей и гостей столицы по эскалаторному наклону», — заключили в пресс-службе.
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