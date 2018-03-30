Эскалатор на станции метро «Театральная» будет закрыт на профилактику вечером 30 марта

Эскалатор на станции метро «Театральная» Замоскворецкой линии будет закрыт на 14 часов для замены эскалатора вечером 30 марта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

«На станции метро «Театральная» Замоскворецкой линии эскалатор будет временно закрыт для передвижения пассажиров. Смежные эскалаторы будут работать в штатном режиме. Один из трех эскалаторов станции будет выведен из эксплуатации на 14 часов для замены поручня», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что работы будут проводиться с 22:00 30 марта до 12:00 31 марта.

«Техническое обслуживание эскалаторных машин проводится для улучшения качества обслуживания пассажиров. Это необходимые меры для обеспечения безопасного передвижения жителей и гостей столицы по эскалаторному наклону», — заключили в пресс-службе.