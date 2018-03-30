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На Москву вновь обрушится снегопад
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На Москву вновь обрушится снегопад 

Свободная пресса 1 час назад
В последнюю мартовскую ночь на российскую столицу обрушится очередной весенний снегопад.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России, к утру 1 апреля в Москве может выпасть до 3-4 мм осадков или около 10% месячной нормы.
При этом температура воздуха ночью опустится до минус 2-4 градусов, возможна гололедица.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) предупреждала московских автолюбителей о возможном росте количества дорожно-транспортных происшествий в столице на предстоящих выходных из-за резкого потепления.
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