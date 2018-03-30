В пасхальные праздники в Москве будут работать более тысячи бесплатных автобусов

В пасхальные праздники в Москве запустят 37 бесплатных автобусных маршрутов. 1, 8 и 15 апреля транспорт будет следовать до 17 городских и пригородных мемориальных комплексов, а интервал движения составит от одной до пяти минут.

"В течение пасхальных праздников горожан будут перевозить свыше одной тысячи бесплатных автобусов. Для удобства москвичей на нескольких регулярных маршрутах будет курсировать дополнительный транспорт", — рассказал первый заместитель гендиректора Мосгортранса Борис Ткачук , передает портал мэра и правительства Москвы

Пассажиры также смогут воспользоваться ночными маршрутами наземного транспорта, которые связывают центр и удаленные районы столицы. Расписание бесплатных маршрутов можно посмотреть на сайте Мосгортранса.

Также в столице с 7 по 15 апреля пройдет фестиваль «Пасхальный дар». В городе для праздничных мероприятий подготовят 38 площадок. На фестивале все желающие смогут принять участие в благотворительных акциях — пожертвовать деньги нуждающимся или помочь бездомным животным.

Главными местами празднования станут Манежная и Тверская площади, площадь Революции, Тверской бульвар, Новый Арбат, Камергерский и Климентовский переулки. Большинство площадок будет работать с 11:00 до 20:00 с понедельника по четверг и с 11:00 до 21:00 с пятницы по воскресенье.

Фестиваль «Пасхальный дар» проходит в Москве с 2014 года. Традиционно он начинается накануне Пасхи и длится всю следующую за праздником пасхальную неделю. В прошлом году было задействовано 24 площадки, которые посетили свыше трех миллионов москвичей и гостей столицы.