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Жители столицы одобрили проект сквера у метро «Улица 1905 года»
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Жители столицы одобрили проект сквера у метро «Улица 1905 года» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Москвичи оценили проект благоустройства нового сквера возле станции метро «Улица 1905 года». Свое мнение в проекте «Активный гражданин» высказали более 11 тысяч человек.
Предполагается, что площадь у входа в метро разделят на три части: места для отдыха и торговли, озелененная территория и проход к станции. Там заменят покрытие, установят скамейки и урны, высадят деревья, обустроят клумбы. Эту идею поддержали 84,52% участников опроса.
Более 200 жителей столицы предложили свои варианты, как обустроить сквер. По мнению горожан, следует установить фонтанчики с питьевой водой, оборудовать велопрокат и парковку для велосипедов, а также посадить больше деревьев и кустарников.
Примерно 10,5% участников ответили, что решение по поводу проекта должны принимать специалисты. Еще почти 5% опрошенных предложили оставить все без изменений.
Ранее москвичи рассказали, какими, по их мнению, должны стать после благоустройства парки Дружбы, «Вагоноремонт», 850-летия Москвы и парк Святослава Федорова.
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