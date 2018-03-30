Одобрен проект сквера у метро «Улица 1905 года»

Москвичи оценили проект благоустройства нового сквера возле станции метро "Улица 1905 года". Свое мнение в проекте "Активный гражданин" высказали более 11 тысяч человек.
Предполагается, что площадь у входа в метро разделят на три части: места для отдыха и торговли, озелененная территория и проход к станции. Там заменят покрытие, установят скамейки и урны, высадят деревья, обустроят клумбы. Эту идею поддержали 84,52% участников опроса.
Более 200 жителей столицы предложили свои варианты, как обустроить сквер. По мнению горожан, следует установить фонтанчики с питьевой водой, оборудовать велопрокат и парковку для велосипедов, а также посадить больше деревьев и кустарников.
Примерно 10,5% участников ответили, что решение по поводу проекта должны принимать специалисты. Еще почти 5% опрошенных предложили оставить все без изменений.
Ранее москвичи рассказали, какими, по их мнению, должны стать после благоустройства парки Дружбы, "Вагоноремонт", 850-летия Москвы и парк Святослава Федорова.