Ещё
Новую Москву благоустроят в течение ближайших двух-трех лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новую Москву благоустроят в течение ближайших двух-трех лет 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Новой Москве сейчас активно строятся дороги, метро, детсады, школы и поликлиники отметил мэр. «Думаю, в ближайшие два-три года благоустройство большей части территории Новой Москвы завершится», — добавил он.
Собянин сообщил, что рабочие места и инфраструктура на присоединенных территориях появляются одновременно с новым жильем. С 6 лет население Новой Москвы выросло с 250 тысяч человек до 350 тысяч, и за это время было создано 100 тысяч новых рабочих мест, построены десятки детских садов, школ и поликлиник, открыты две станции метро.
Мэр напомнил, что в Московском идет реализация одного из крупнейших в столице проектов комплексного развития территории — ЖК «Первый Московский». Там запланировано строительство 1,3 миллиона квадратных метров жилья, а также объектов общественно-деловой и социальной инфраструктуры, включая детские сады, школы, поликлинику, отдел полиции, магазины, объекты бытового обслуживания.
В свою очередь, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что в Новой Москве в настоящее время строится примерно 20 новых детсадов и школ, при этом больше половины возводится за счет инвесторов. До конца 2020 года в ТиНАО планируется построить около 50 различных объектов социального назначения.
Вести.Ru: последние новости
Экстренное сообщение МЧС: москвичам не рекомендуется выходить на улицу В Москве начали строить станцию "Воронцовская" Большой кольцевой У домов на западе Москвы появятся дворы-дачи
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подтверждения намерению Трампа уйти из Сирии82
По США ударят газом322
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла80
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ310
В Сирии подорвались военные коалиции США78
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение