Новую Москву благоустроят в течение ближайших двух-трех лет

В Новой Москве сейчас активно строятся дороги, метро, детсады, школы и поликлиники отметил мэр. «Думаю, в ближайшие два-три года благоустройство большей части территории Новой Москвы завершится», — добавил он.

Собянин сообщил, что рабочие места и инфраструктура на присоединенных территориях появляются одновременно с новым жильем. С 6 лет население Новой Москвы выросло с 250 тысяч человек до 350 тысяч, и за это время было создано 100 тысяч новых рабочих мест, построены десятки детских садов, школ и поликлиник, открыты две станции метро.

Мэр напомнил, что в Московском идет реализация одного из крупнейших в столице проектов комплексного развития территории — ЖК «Первый Московский». Там запланировано строительство 1,3 миллиона квадратных метров жилья, а также объектов общественно-деловой и социальной инфраструктуры, включая детские сады, школы, поликлинику, отдел полиции, магазины, объекты бытового обслуживания.