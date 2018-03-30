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Вестибюль станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии метро возобновил работу в обычном режиме
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Вестибюль станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии метро возобновил работу в обычном режиме 

Агентство «Москва» 2 часа назад
На станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии метро завершен ремонт эскалатора, сообщает единый транспортный портал.
«Вестибюль станции «Смоленская» возобновил работу в обычном режиме. На станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии завершен ремонт эскалатора», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для производства работ по ремонту был изменен режим работы вестибюля станции. Так, на время производства работ был установлен особый режим работы вестибюля: по рабочим дням с 8:30 до 9:30 вестибюль работал только на выход. В это время вход на станцию был закрыт. В остальное время вестибюль работал в штатном режиме.
«Капитальный ремонт эскалатора проводился с января этого года и завершен в соответствии с графиком», — пояснили в сообщении.
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