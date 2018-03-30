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Более 80% участников голосования «Активного гражданина» одобрили проект сквера у метро «Улица 1905 года»
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Более 80% участников голосования «Активного гражданина» одобрили проект сквера у метро «Улица 1905 года» 

Агентство «Москва» 55 минут назад
Участники «Активного гражданина» оценили проект благоустройства нового сквера у станции метро «Улица 1905 года». Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Активный гражданин».
«Участники проекта «Активный гражданин» из ЦАО обсудили проект благоустройства нового сквера у станции метро «Улица 1905 года». Всего свое мнение высказали 11 тыс. 450 человек», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что проект благоустройства площади у входа в станцию метро предусматривает разделение территории на три части: транзитную (для прохода в метро), озелененную, а также места для отдыха и торговли. Для этого на площади полностью заменят покрытие, высадят новые деревья и кустарники, обустроят клумбы и газоны, установят лавочки и урны.
«Предложенный проект благоустройства поддержали 84,52% участников голосования. Из них более 200 человек представили свои предложения о том, как можно сделать сквер еще лучше. Среди них: установить фонтанчики с питьевой водой, оборудовать велопрокат и велопарковку, а также высадить еще больше деревьев и кустарников. 4,96% участников не поддержали проект и предложили оставить все как есть. Вариант ответа «Это должны решать специалисты» выбрали 10,52% активных граждан», — заключили в пресс-службе.
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