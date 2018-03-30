В пасхальные праздники будут работать более тысячи бесплатных автобусов

В пасхальные праздники (1, 8 и 15 апреля) в Москве запустят 37 бесплатных автобусных маршрутов. Транспорт будет следовать до 17 городских и пригородных мемориальных комплексов, а интервал движения составит от одной до пяти минут.

«В течение пасхальных праздников горожан будут перевозить свыше одной тысячи бесплатных автобусов. Для удобства москвичей на нескольких регулярных маршрутах будет курсировать дополнительный транспорт», — рассказал первый заместитель генерального директора Мосгортранса Борис Ткачук

Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться 10 ночными маршрутами наземного транспорта, которые связывают центр и удаленные районы столицы. Автобусы по таким направлениям курсируют с интервалами от 15 до 30 минут. Действующие тарифы на ночных маршрутах сохранятся.

Бесплатные автобусы будут следовать:

— к Николо-Архангельскому кладбищу: от остановок «Метро «Выхино»» (Э1 с остановкой у 2-го московского крематория, Э2 и № 706); «Метро „Новокосино“» (Э5);

— к Домодедовскому кладбищу: от деревни Колычёво (Э2, посадка у зоны парковки автомобилей) и остановки «Метро „Домодедовская“» (Э1 и № 510);

— к Хованскому кладбищу: от остановок «Метро „Саларьево“» (Э1) и «Метро „Теплый Стан“» (Э2 и № 600);

— к Митинскому кладбищу: от остановки «Метро „Тушинская“» (Э, № 741);

— к Щербинскому кладбищу: от остановок «Улица Академика Янгеля» (№ 819), «Метро „Улица Академика Янгеля“» (Э1), «Станция Щербинка» (Э2), «Улица Брусилова» (Э3);

— к Востряковскому кладбищу: от остановки «Метро „Юго-Западная“» (Э);

— к Перепечинскому кладбищу: от остановки «Метро „Планерная“» (Э1, № 865), железнодорожных станций Сходня (Э2) и Лобня (Э4);

— к Химкинскому кладбищу: от остановок «Метро „Речной вокзал“» (Э) и «Метро „Планерная“» (Э2);

— к Долгопрудненскому кладбищу: от остановки «Метро „Речной вокзал“» (Э1);

— к Котляковскому кладбищу: от остановок «Метро „Каширская“» (№ 150э) и «Метро „Кантемировская“» (№ 217э);

— к Кузьминскому кладбищу: от остановки «Метро „Рязанский проспект“» (Э);

— к Люблинскому кладбищу: от остановок «Метро „Текстильщики“» (Э1) и «Метро „Люблино“» (Э2);

— к Зеленоградскому центральному кладбищу: от остановки «14-й микрорайон» (№ 1) и железнодорожной станции Крюково (Э1, № 2);

— к Зеленоградскому северному кладбищу: от остановки «16-й микрорайон» (№ 20) и железнодорожной станции Крюково (Э2);

— к Алабушевскому кладбищу: от железнодорожной станции Крюково (№ 24);

— к кладбищу «Ракитки»: от «Метро „Теплый Стан“» (№ 531э);

— к Богородскому кладбищу: от железнодорожной станции Электроугли (Э).

Расписание бесплатных маршрутов можно посмотреть на сайте Мосгортранса.

С 7 по 15 апреля в Москве пройдет ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар». Благотворительные и развлекательные мероприятия запланированы в эту неделю на 38 площадках в разных частях города. Главными местами празднования традиционно станут Манежная и Тверская площади, площадь Революции, Тверской бульвар, Новый Арбат, Камергерский и Климентовский переулки.