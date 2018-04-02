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На Пасху в ЮЗАО запустят бесплатные автобусы до кладбищ
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На Пасху в ЮЗАО запустят бесплатные автобусы до кладбищ 

Каховка 6 часов назад
Фото: Каховка
8 и 15 апреля Мосгортранс организует бесплатные маршруты, которые будут следовать к семнадцати основным городским и пригородным мемориальным комплексам. Об этом сообщается на сайте Мосгортранса.
«В течение пасхальных праздников москвичей будут перевозить свыше 1 тысячи бесплатных автобусов. Также выпустим дополнительный транспорт на ряде регулярных направлений», — сообщил первый заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Борис Ткачук.
Интервал движения автобусов составит от 1 до 5 минут в зависимости от направления и его востребованности.
В ЮЗАО запустят следующие бесплатные маршруты:
До Хованского кладбища
№ 600 «Метро „Теплый Стан“ — Хованское кладбище — Метро „Саларьево“;
№ Э1 „Метро „Саларьево“ — Хованское кладбище“;
№ Э2 „Метро „Теплый Стан“ — Хованское кладбище“;
До Щербинского кладбища
№ 819 „Улица Академика Янгеля — Щербинское кладбище“;
№ Э1 „Метро „Улица Академика Янгеля“ — Щербинское кладбище“;
№ Э2 „Станция Щербинка — Щербинское кладбище“;
№ Э3 „Улица Брусилова — Щербинское кладбище (от зоны парковки автомобилей)“;
До Востряковского кладбища
№ Э „Метро „Юго-Западная“ — Востряковское кладбище“.
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 Ещё 9 источников 
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