Движение ограничено на участке набережной Тараса Шевченко по 20 апреля из-за работ на инженерных сетях

В связи с реконструкцией инженерных сетей по 20 апреля 2018 г. ограничено движение транспорта на участке набережной Тараса Шевченко , сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

«Движение ограничено по 31 марта, а также с 10 по 20 апреля на участке набережной Тараса Шевченко в районе д. 1/7 из-за реконструкции инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по той же причине движение ограничено по 30 апреля на участке Местного проезда от д. 3 по Кутузовскому проспекту до д. 1.