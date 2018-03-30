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Движение ограничено на участке набережной Тараса Шевченко по 20 апреля из-за работ на инженерных сетях
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Движение ограничено на участке набережной Тараса Шевченко по 20 апреля из-за работ на инженерных сетях 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
В связи с реконструкцией инженерных сетей по 20 апреля 2018 г. ограничено движение транспорта на участке набережной Тараса Шевченко, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.
«Движение ограничено по 31 марта, а также с 10 по 20 апреля на участке набережной Тараса Шевченко в районе д. 1/7 из-за реконструкции инженерных сетей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по той же причине движение ограничено по 30 апреля на участке Местного проезда от д. 3 по Кутузовскому проспекту до д. 1.
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