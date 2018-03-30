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В петербургском метро сломались автоматы по пополнению проездных билетов
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В петербургском метро сломались автоматы по пополнению проездных билетов 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Пассажиры петербургского метро утром 30 марта не смогли пополнить свои «Подорожники» — произошел сбой в работе автоматов по продаже проездных билетов и жетонов, сообщили в пресс-службе государственного казенного учреждения «Организатор перевозок».
Из-за невозможности пополнить карты через автоматы, к кассам в вестибюлях станций метро выстроились большие очереди.
В метрополитене подтвердили информацию о сбое, но при этом уточнили, что проблемы произошли из-за сервера «Организатора перевозок».
«Проблема нам известна, ее устраняют. Некоторые автоматы уже починили, остальные заработают до вечернего часа пик», — отметили в петербургской подземке.
Напомним, в феврале нынешнего года петербургский метрополитен уже сталкивался с подобной проблемой.
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