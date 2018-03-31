На Белорусском направлении поезда пустят по одному пути

На Белорусском направлении пригородных поездов с 19:40 31 марта до 08:40 1 апреля между Москвой Одинцово движение организуют по одному пути. Это связано с необходимыми строительными работами.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе Московской железной дороги, на участке будут идти работы по модернизации путевой инфраструктуры. Выходные дни выбраны специально, поскольку существенно снижается пассажиропоток.

Голицыно, Можайском, Часть электричек, курсирующих между Москвой, Звенигородом Бородино , Усово и Кубинкой выведут из расписания. Также будут скорректирован график ряда электричек, идущих на диаметральное — Савеловское и Курское — направления.