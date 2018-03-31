На Белорусском направлении поезда пустят по одному пути 

На Белорусском направлении пригородных поездов с 19:40 31 марта до 08:40 1 апреля между Москвой и Одинцово движение организуют по одному пути. Это связано с необходимыми строительными работами.
Как сообщили «РГ» в пресс-службе Московской железной дороги, на участке будут идти работы по модернизации путевой инфраструктуры. Выходные дни выбраны специально, поскольку существенно снижается пассажиропоток.
Часть электричек, курсирующих между Москвой, Звенигородом, Голицыно, Можайском, Бородино, Усово и Кубинкой выведут из расписания. Также будут скорректирован график ряда электричек, идущих на диаметральное — Савеловское и Курское — направления.
Со всеми изменениями можно ознакомится в приложениях «Расписание» Центральной пригородной пассажирской компании, Яндекс. Электрички и «Электрики» сервиса Туту.ру. А также на сайте ОАО РЖД в разделе «Пассажирам».