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Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил Елену Сологуб за хорошую работу
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Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил Елену Сологуб за хорошую работу 

Управа района Ясенево 1 час назад
Фото: Управа района Ясенево
Директор культурного центра «Вдохновение» Елена Сологуб получила благодарность мэра С. Собянина за плодотворную работу в области культуры.
В столице в Центральном выставочном зале «Манеж прошел III Московский культурный форум. В рамках форума были представлены выставочные площадки различных учреждений культуры города. Среди наиболее интересных организаторы отметили интерактивную площадку „Люди IN“, посвященную социально-культурному развитию столицы для лиц с ограниченными возможностями здоровья, площадку окружных библиотек, площадку домов культуры и школ искусств города, а также экспозиции городских музеев.
Отрадно отметить, что директор культурного центра „Вдохновение“ Елена Сологуб получила личную благодарность мэра С. Собянина за плодотворную работу в области культуры. Поздравляем!
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