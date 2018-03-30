В СЗАО станции метро и МЦК соединят переходами с платформами МЖД

В Северо-Западном округе Москвы планируют построить пять новых переходов, которые будут соединять станции метро и МЦК с платформами Московской железной дороги. Об этом рассказал заместитель префекта Михаил Галанин на оперативном совещании в префектуре СЗАО.

— Переходы возводятся в рамках строительства линии Московских центральных диаметров (МЦД) Нахабино Подольск , которая соединит Подмосковье с центром Москвы по принципу легкого метро. Запуск движения по новым транспортным путям запланирован на второй квартал 2019 года — пояснил Михаил Галанин.

В округе работы уже ведутся. До конца года планируется завершиться строительство новой платформы Ленинградская для быстрой пересадки с пригородных поездов на станцию МЦК «Стрешнево». Их соединят крытым пешеходным переходом по принципу «сухие ноги». Аналогичную интеграцию проведут также на станциях метро «Волоколамская», «Тушинская» и «Щукинская».

По словам Михаила Галанина, линия Нахабино — Подольск протянется на 80 километров, это расстояние можно будет преодолеть за 1 час 40 минут, а годовой пассажиропоток составит чуть менее 50 миллионов человек. При этом минимальный интервал движения поездов составит всего около 6 минут вместо обычных 15−30 минут.