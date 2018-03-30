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А. Зинин назначен заместителем главы департамента по конкурентной политике Москвы
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А. Зинин назначен заместителем главы департамента по конкурентной политике Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, которым назначил Александра Зинина заместителем руководителя департамента по конкурентной политике столицы. Документ опубликован на официальном сайте мэра.
«Назначить Зинина Александра Леонидовича на должность заместителя руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике», — говорится в распоряжение.
Служебный контракт с ним заключается на пять лет.
До этого А. Зинин занимал с июня 2015 г. должность начальника управления автоматизации закупок и системной интеграции данного департамента.
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