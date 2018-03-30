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В Новой Москве за 6 лет создано около 100 тысяч рабочих мест
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В Новой Москве за 6 лет создано около 100 тысяч рабочих мест 

Аргументы и Факты 46 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новые объекты в Московском на территории ТиНАО и рассказал, как развивается «Новая» Москва.
Собянин отметил, что в районе почти не было инфраструктуры и эта проблема устраняется. Уже построены десятки детских садов, несколько школ и другие объекты. В этом году планируется открытие новых станций метро, которые улучшат транспортную доступность Московского. Кроме того, будут построены дороги от жилых кварталов до станций метро.
Всего в этом году запанировано ввести в эксплуатацию около двух миллионов квадратных метров различных зданий, около трети этого объема приходится на производственные, социальные и торговые объекты. Развитие Троицкого и Новомосковского округов предполагает и создание новых рабочих мест. За последние шесть лет появились более ста тысяч рабочих мест, причем, пока предложение работы превышает спрос для специалистов в самых разных сферах.
Мэр также посетил логистический комплекс в поселении Внуковское, на котором также есть собственное высокотехнологичное производство по выпуску металлоконструкций, и пообщался с жителями «Новой» Москвы.
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