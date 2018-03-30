Сергей Собянин рассказал о создании рабочих мест в Новой Москве

В пятницу, 30 марта, мэр столицы посетил в поселении Московский новое отделение полиции, школу и детский сад.

Социальные объекты становятся важны при развитии присоединенных территорий и их застройке жильем. Такое мнение высказали новоселы в Московском, пришедшие на встречу с главой города. Молодые родители осмотрели здание детсада, который вскоре распахнет свои двери для ребятишек.

Сейчас в разноцветном здании наводят чистоту, расставляют мебель, раскладывают игрушки и спортивный инвентарь.

— Новая Москва продолжает развиваться, хоть нам досталось и непростое наследство: отсутствие транспортной, социальной инфраструктуры, — сказал Сергей Собянин . — Год от года мы устраняем эти проблемы. Ведется строительство дорог, метро, детских садов, школ и поликлиник. Только в Московском за последние годы построено несколько социальных объектов. В ближайшие месяцы введем еще два детсада и школу.

Всего же в 2018 году на присоединенных территориях планируется ввести в эксплуатацию порядка двух миллионов квадратных метров недвижимости, около трети из этого объема придется на социальные, производственные, офисные и торговые объекты.

По мнению руководителя Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, акцент будет сделан на активное развитие социальной инфраструктуры и создание рабочих мест.

— Если в прошлом году в Троицком и Новомосковском округах было введено десять социально значимых объектов, то в 2018-м таких объектов планируем сдать в два раза больше, порядка 20, — сказал он.

Поинтересовались горожане у главы города и тем, какие дороги и станции метро построят в границах поселения и за его пределами.

— Не так далеко от Московского появятся две станции метро — уже в этом году продление получат Сокольническая и Калининско-Солнцевская линии, — заявил Сергей Собянин. — Многие москвичи смогут позавидовать такой транспортной обеспеченности, к тому же развитие получает дорожная сеть.

Жителям поселения удобно добираться до Киевского шоссе, вскоре к ним придет еще одна магистраль — строители обещают сдать участок дороги Солнцево-Бутово-Видное. Кроме того, после открытия станции «Филатов луг» красной ветки метро к подземке от Московского протянут небольшую дорогу. Организуют впоследствии и шаттлы для подвоза пассажиров.

— Дорога Солнцево-Бутово-Видное доведет прямо до Рассказовки, куда в этом году придет Калининско-Солнцевская линия метро, — рассказал мэр. — Летом, надеюсь, ее запустим.

— В течение двух-трех лет большая часть новых территорий будет обустроена, — добавил мэр.

Жительница Московского Ламия Искендерова попросила главу города благоустроить небольшой лес, который расположен рядом с поселением.

— Хотим летом гулять, чтобы можно было посидеть, подышать свежим воздухом. Сейчас туда невозможно зайти, — отметила она.

— Замечательная идея! Дам префектуре поручение благоустроить территорию, создать комфортный парк, установить лавочки, — пообещал Сергей Собянин.

В этот день мэр посетил инновационный логистический комплекс в поселении Внуковское Новой Москвы. Инвестор строит у деревни Шарапово склады класса А, офисы и мастерские. Первая часть проекта готова — введено 15 корпусов. Помещения спроектированы и построены таким образом, что можно на высоте 12 метров размещать различные стеллажи. Например, во « Внуково логистик» устроила склад готовой фармацевтической продукции крупная московская компания. В связи с расширением перебралась сюда и « Почта России ». Расположение — самое удобное. Комплекс находится на Боровском шоссе, есть выезд на Минское. В его составе есть современные системы пожаротушения, резервуары для технической и питьевой воды. Планы на ближайшие годы — застроить площадку в 84 гектара 31 новым корпусом.

Как подчеркнул Сергей Собянин, логистический склад — одно из самых крупных производств Новой Москвы. Здесь также есть свое производство — завод по выпуску высокотехнологичных металлоконструкций. Кроме того, организованы два распределительно-складских комплекса крупного торгового центра и сети доставки.

— Логистический центр во Внуково, новая школа и детские сады в Московском — это хорошие примеры комплексной застройки и создания качественной городской среды, — заявил Сергей Собянин.

Мэр также отметил важность безопасности в развивающихся поселениях. Пункт полиции в Московском работает с прошлого года, службу несут более 60 сотрудников в смену.

— Развитие Троицкого и Новомосковского округов предполагает также создание миллиона рабочих мест. За пять с половиной лет здесь введено три миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости, обеспечившей новыми рабочими местами более 100 тысяч человек, — рассказал Владимир Жидкин . — Причем заполняемость созданных рабочих мест составляет 85 процентов. Специалисты востребованы в сфере строительства, логистики, транспорта и связи, в социальной, финансовой сфере, топливно-энергетическом и сельском хозяйстве. Только за последние шесть–семь месяцев согласовано строительство 50 объектов для создания в Новой Москве новых рабочих мест. Комфортное жилье, транспортная доступность, наличие объектов социального назначения в совокупности с достойной работой обеспечивают приток в Новую Москву высококвалифицированных специалистов.

К примеру, непосредственная близость индустриального парка «Внуково Логистик» с аэропортом Внуково, и реализуемые правительством Москвы программы по строительству метро и развития городского транспорта, создадут возможность для комфортного доступа к трем тысячам создаваемых рабочих мест.

Цифры по строительству в самых молодых столичных округах только подтверждают намерения инвесторов развивать присоединенные территории: до конца года в округах появятся 20 новых объектов разного назначения общей площадью более 500 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в строительство объектов недвижимости в Новой Москве в 2018 году должен вырасти на 50 миллиардов рублей и составить 200 миллиардов. Рост инвестиций позволяет увеличить количество рабочих мест. Они появляются в IT-сфере, в логистике, торговле, производстве и других отраслях.

В Троицком и Новомосковском административных округах для создания рабочих мест власти города намерены выделить около 28 тысяч гектаров земельных площадей. На них предусмотрено построить не менее десяти индустриальных парков, многопрофильных технопарков и технополисов.

В Новой Москве, на территориях, прилегающих к Центральной кольцевой автодороге, предполагается возвести от четырех до пяти миллионов квадратных метров недвижимости, более 80 процентов застройки составит коммерческая недвижимость: технопарки, бизнес-центры, производственные мощности.

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