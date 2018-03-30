В Печатниках прошедшей зимой провели более полусотни мероприятий

Об этом сообщила начальник отдела по взаимодействию с населением районной управы Татьяна Ивасенко.

— Ярким событием в новогодние дни стал концерт, подготовленный Департаментом культуры города Москвы и проведенный у нас на набережной Москвы-реки с 30 декабря по 3 января, — уточнила Ивасенко.

Она добавила, что в конце 2017 года после ремонта открылся кинотеатр «Тула», который предложил жителям района большую программу не только платных фильмов, но и бесплатных для разных возрастных категорий жителей. (то)