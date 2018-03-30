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В Печатниках прошедшей зимой провели более полусотни мероприятий
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В Печатниках прошедшей зимой провели более полусотни мероприятий 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Об этом сообщила начальник отдела по взаимодействию с населением районной управы Татьяна Ивасенко.
— Ярким событием в новогодние дни стал концерт, подготовленный Департаментом культуры города Москвы и проведенный у нас на набережной Москвы-реки с 30 декабря по 3 января, — уточнила Ивасенко.
Она добавила, что в конце 2017 года после ремонта открылся кинотеатр «Тула», который предложил жителям района большую программу не только платных фильмов, но и бесплатных для разных возрастных категорий жителей. (то)
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