Ещё
Елена Сологуб получила личную благодарность от мэра Москвы Сергея Собянина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Елена Сологуб получила личную благодарность от мэра Москвы Сергея Собянина 

Ясенево 2 часа назад
Фото: Ясенево
Директор культурного центра «Вдохновение» Елена Сологуб получила благодарность Мэра Москвы С. Собянина за плодотворную работу в области культуры.
В столице в Центральном выставочном зале «Манеж прошел III Московский культурный форум. В рамках форума были представлены выставочные площадки различных учреждений культуры города. Среди наиболее интересных организаторы отметили интерактивную площадку „Люди IN“, посвященную социально-культурному развитию столицы для лиц с ограниченными возможностями здоровья, площадку окружных библиотек, площадку домов культуры и школ искусств города, а также экспозиции городских музеев.
Отрадно отметить, что директор культурного центра „Вдохновение“ Елена Сологуб получила личную благодарность мэра С. Собянина за плодотворную работу в области культуры. Поздравляем!
Ясенево: последние новости
Животных Московского зоопарка планируют перевести в летние вольеры в течение апреля и мая В поездах Московского метрополитена появятся около 3 тысяч плакатов с просьбой уступать места беременным женщинам Подходы к станциям столичной подземки расчищают более 800 человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена292
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»152
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию586
Тест: Угадайте вора в законе58
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги111
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:19
Пынзарь с детьми переехала жить в Турцию
Шоу-бизнес
00:57
В Кремле объяснили созыв сессии ОЗХО
Политика В мире
03:26
Посол Германии прокомментировал визит в МИД
Политика
03:04
Американцы решили игнорировать посла России
Политика
01:22
В генконсульство США доставили 20 коробок с пиццей
Политика
02:21
Российских дипломатов обвинили в работе против WADA
Политика
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение