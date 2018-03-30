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В Москве ожидается до четырех градусов тепла
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В Москве ожидается до четырех градусов тепла 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Погода с переменной облачностью, без осадков и температурой воздуха до плюс 4 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».
"Сегодня в Москве переменная облачность, без осадков", — сказал РИА Новости специалист центра.
Температура воздуха в столице, по данным центра погоды, составит +2… +4 градуса, по области — от 0 до +5.
"Ветер южный, 4-9 метров в секунду, атмосферное давление слабо падает, к вечеру барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба", — добавил собеседник агентства.
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