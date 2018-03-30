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Собянин: за 6 лет в Новой Москве построены десятки школ, детсадов и поликлиник
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Собянин: за 6 лет в Новой Москве построены десятки школ, детсадов и поликлиник 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Новая Москва продолжает строиться и развиваться, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин. «Нам досталось непростое наследство: отсутствие транспортной инфраструктуры, социальной, но мы год от года устраняем эти проблемы. Самое активное на территории Москвы дорожное строительство, метростроение, строительство детских садов, школ, поликлиник. Здесь, в Московском, за последние годы построены несколько детских садов, две школы. В ближайший год будет введено еще два детских сада, школа», — приводит слова Собянина АГН «Москва».
Он напомнил, что в этом году будут открыты новые станции метро на Солнцевской и Сокольнической линиях, что позволит улучшить транспортную доступность новых территорий. «От Московского это будет в 1,5-2 километра максимум. Так что москвичи могу позавидовать такой транспортной обеспеченности», — добавил мэр.
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