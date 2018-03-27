На работу электросетевого комплекса Московской области снегопад не повлиял 

Снегопад, накрывший Московскую область во вторник, не повлиял на работу электросетевого комплекса региона, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Московской области. «Электросетевой комплекс работает в штатном режиме, незначительные локальные нарушения электроснабжения устраняются в нормативные сроки», — отметил министр энергетики Московской области Леонид Неганов. По его словам, крупных нарушений электроснабжения в регионе не зафиксировано. В Москве и Подмосковье во вторник ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный снег, температура может опуститься до минус 4 градусов. Синоптики также предупреждают о гололедице. Ожидается выпадение около 4 миллиметров осадков, что составляет свыше 10% от месячной нормы осадков в марте.. Снегопад в Подмосковье не повлиял на работу электросетевого комплекса региона. Снегопад в Подмосковье не повлиял на работу электросетевого комплекса региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области. Ранее сообщалось, что дорожные службы Подмосковья были переведены на усиленный режим работы из-за снегопада, обрушившегося на регион утром 27 марта. В уборке дворов Подмосковья от снега задействовано более 6,5 тыс. коммунальщиков.. Московское метро работает в штатном режиме, несмотря на снегопад. Снегопад не повлиял на работу Московского метрополитена, поезда утром во вторник следуют на линиях без сбоев, сообщается в Telegram-аккаунте столичной подземки. Ожидается выпадение около 4 миллиметров осадков, что составляет свыше 10% от месячной нормы осадков в марте. «Несмотря на весенний снегопад, движение по всем линиям метрополитена осуществляется штатно», — говорится в сообщении.. Снегопад не повлиял на график движения поездов на Московской железной дороге. Снегопад, пришедший в Московский регион, не повлиял на расписание движения поездов пригородного сообщения и дальнего следования на Московской железной дороге (МЖД), говорится в сообщении пресс-службы МЖД. «Поезда на полигоне Московской железной дороги отправляются в рейсы по графику. В настоящее время на линию выведено необходимое количество спецтехники, которая очищает железнодорожное полотно от снега. Мероприятия проходят в штатном режиме», — говорится в сообщении. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех движению пассажирских и пригородных поездов. Железнодорожники постоянно следят за погодной ситуацией и при необходимости корректируют количество привлекаемых сил. Службы московского метро перешли на усиленный режим работы из-за снегопада. Работников Московского метрополитена перевели на усиленный режим работы из-за снегопада во вторник, сообщается в Telegram-канале столичной подземки. «Московское метро перешло на усиленный режим работы. Прямо сейчас более 800 сотрудников метро ведут работы по уборке снега», — сообщается в аккаунте.. Госавтоинспекция предупредила о снегопаде и заносах на дорогах Подмосковья. Снегопад, гололед и заносы ожидаются в Подмосковье во вторник, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД по Московской области. «Подмосковная Госавтоинспекция предупреждает участников дорожного движения об изменении погодных условий. По прогнозу Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области, сегодня ожидается выпадение осадков в виде снега, возможен гололед и снежные заносы», — говорится в сообщении. Участникам дорожного движения рекомендуют быть крайне внимательными на дороге в непогоду. Особое внимание водителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда. Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. Выпадение осадков в виде снега снижает видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция рекомендует горожанам использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Более 10% месячной нормы осадков выпадет в Москве за сутки. Во вторник в Москве ожидается около 4 миллиметров осадков, что составляет свыше 10% от месячной нормы осадков в марте, сообщил РИАМО во вторник сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. «Осадки начались около 23:00 в понедельник. Около 2 миллиметров выпало ночью, еще за день может выпасть около 2 миллиметров», — сказал Цыганков. Он добавил, что норма осадков в марте составляет 34 миллиметра. Синоптики также предупреждают о гололедице.. Дорожные службы Московской области перевели на усиленный режим работы из-за снегопада. Все дорожные службы Подмосковья, в оперативном управлении которых находится региональная сеть автодорог, переведены на усиленный режим работы из-за снегопада, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. «В настоящее время на уборку дорог от снега и обработке противогололедными материалами вышло порядка 700 единиц специализированной дорожной техники. Для работ по зимнему содержанию региональных трасс подготовлено более 1,6 тысячи единиц дорожной техники. При необходимости будут задействованы дополнительные ресурсы», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков. Он подчеркнул, что в приоритетном порядке расчищаются дороги 1-й и 2-й категории с наиболее высокой интенсивностью движения, а также маршруты следования общественного транспорта. Мониторинг дорожной ситуации осуществляется в круглосуточном режиме. По прогнозу синоптиков снегопад закончится к 15:00 вторника.. Около 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы. В аэропортах Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром во вторник задержали и отменили 19 рейсов, сообщается на сайте сервиса «Яндекс. Расписания». В аэропорту «Внуково» задержаны три рейса, еще два отменены. В «Домодедове» три рейса задержали, еще девять отменили. В аэропорту «Шереметьево» задержали два рейса. В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет. Снегопад в Москве не повлиял на работу МЦК. Снегопад, обрушившийся на столичный регион в последние сутки, не повлиял на движение поездов по Московскому центральному кольцу. Как сообщается в официальном Telegram-канале МЦК, заранее была подготовлена вся необходимая техника. Напомним, несколько недель назад движение поездов на кольце ненадолго останавливалось из-за сошедших на пути на станции Крымская сугробов с крыши платформы. Также, как отмечают в пресс-службе Московской железной дороги, без погодных сбоев сегодня ходят электрички на пригородных направлениях. На путях, не мешая движению поездов, работает снегоуборочная техника. При необходимости ее количество увеличат.. Пробки на дорогах Москвы достигли 7 баллов. Загруженность дорог Москвы утром во вторник составляет семь баллов из десяти возможных, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки». Наблюдаются затруднения в движении на МКАД, Третьем транспортном кольце и Садовом кольце. Традиционно осложнено движение в центре города на улицах Новый Арбат, Моховая, Тверская, Большая Якиманка, Пятницкая, Смоленский бульвар, Яузский бульвар, Крымский Вал и других. На некоторых участках скорость потока составляет 10 километров в час. К 10:00 загруженность дорог столицы спадет и прогнозируется шесть баллов
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