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На майские праздники пустят дополнительные поезда в Москву и Санкт-Петербург
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На майские праздники пустят дополнительные поезда в Москву и Санкт-Петербург 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В период майских праздников из-за спроса пассажиров назначен еще один дополнительный поезд из Москвы в Киров.
Как сообщает пресс-служба Кировского региона ГЖД, из Москвы в Киров можно будет уехать на дополнительном поезде №202, который отправится из столицы 28 апреля в 21-20. Он прибудет в Киров 29 апреля в 12-30.
Напомним, что в майские праздники из Москвы можно будет уехать на поезде 28 апреля в 23-55, в Киров он приедет 29 апреля в 12-09. Обратно этот поезд отправится 2 мая в 16-10 и прибудет в Москву 3 мая в 05-58.
Дополнительный поезд назначен и по маршруту Киров-Санкт-Петербург. Он отправляется 4 мая в 22-05 из Санкт-Петербурга и приезжает в Киров 5 мая в 20-13. Из Кирова состав выезжает в северную столицу 6 мая в 07-54, 7 мая в 05-56 он будет в Санкт-Петербурге.
Фото — trainpix.org
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