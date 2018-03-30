Почти 80 образовательных объектов планируется построить в Москве до 2020 г.

Почти 80 образовательных объектов более чем на 32 тыс. мест планируется построить в Москве до 2020 г., сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства со ссылкой на его главу Андрея Бочкарева.

«В Останкинском районе на северо-востоке Москвы по адресу: ул. Цандера, вл. 3 появится новое здание гимназии №1518 на 550 учащихся. Существующее здание школы снесут, и на ее месте по решению мэра Сергея Собянина построят современную четырехэтажную гимназию с большим спортивным и актовым залами, оснащенную современным учебным оборудованием. Сейчас на объекте идут работы подготовительного периода. Ввод объекта в эксплуатацию планируется летом следующего года. Всего до 2020 г. планируется построить 76 объектов образования более чем на 32 тыс. мест: это 30 детских садов на 6 тыс. 795 мест, 17 пристроек к школам на 5,8 тыс. мест, 29 школ на 19 тыс. 710 мест», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.

В пресс-службе уточнили, что в школе в Останкинском районе будет предусмотрено обучение детей с ограниченными возможностями. Связь между этажами будет организована с помощью лифтов, для удобства маломобильных групп появятся пандусы и тактильные указатели. Облицовка здания планируется по системе вентилируемого фасада керамическими панелями в сочетании с витражным остеклением. На прилегающей территории оборудуют спортивную площадку.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство учебных заведений — одна из важнейших социальных программ для Москвы. С каждым годом их строительство становится масштабнее, а сами объекты получают большую площадь и количество образовательных мест. Это связано с возрастающим количеством москвичей, желающих отдать детей в детский сад или школу. Для того, чтобы не было недостатка в пространстве, где дети проводят по несколько часов в день, объекты станут вместительнее. Также в новых учебных заведениях повысится удобство аудиторий, классов, актовых залов», — отметил А. Бочкарев.