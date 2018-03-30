20 апреля в Крюково возобновит работу ярмарка выходного дня 

Порядок организации и проведения ярмарок на территории города Москвы определен постановлением Правительства Москвы от 04.05.2011 № 172-ПП (ред. от 20.03.2018) «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы» (далее — Порядок).
На территории района Крюково города Москвы возобновят работу ярмарки выходного дня по следующим адресам:
— площадь Привокзальная;
— у Михайловских прудов (вл. 1550);
Монтаж каркасно-тентовых конструкций и торгового оборудования ярмарок выходного дня по указанным адресам будет проводиться 19.04.2018.