На выходных в Ростове будет тепло

В Ростов-на-Дону продолжается приход некалендарной весны. По данным синоптиков, в грядущие выходные в южной столице будет теплая погода.

В частности, 31 марта и 1 апреля будет солнечно, а воздух прогреется до +12 градусов Цельсия, ветер будет дуть со скоростью, не превышающей 5 метров в секунду. В ночь на воскресенье похолодает до +7, но уже в воскресенье ожидается рекордная по теплоте с начала года температура в +18 градусов Цельсия. Ветер будет также дуть со скоростью до 3-5 метров в секунду. В течение грядущих выходных осадки синоптики не прогнозируют.