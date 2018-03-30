На западе Москвы готовится к вводу в эксплуатацию жилой дом площадью 14 тыс. кв м

Жилой дом площадью 14 тысяч квадратных метров с подземным уровнем на улице Ельнинская в Москве готовится к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Четырехсекционный жилой дом на 148 квартир строится инвестором в рамках комплексной реконструкции ряда кварталов района Кунцево Западного административного округа», — сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин

Он добавил, что прилегающая к дому территория будет благоустроена — предусмотрено создание детских игровых зон, спортивных площадок и мест для отдыха. Кроме того, планируется высадка деревьев, укладка рулонного газона и установка малых архитектурных форм.

«Строительство инвесторами жилья с сопутствующей социальной инфраструктурой является важным моментом в реализации государственных программ, утвержденных мэром Москвы Сергеем Собяниным . Большая часть построенных за счет инвесторов соцобъектов передается городу безвозмездно, город, в свою очередь, обеспечивает новые кварталы транспортной доступностью, необходимым объемом дорожных, уличных сетей», — подчеркнул глава департамента.

Всего за 7 лет в Москве построено 58,3 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых более 80% — за счет средств инвесторов.