В Черемушках приступили к строительству станции «Воронцовская»

На Юго-Западе Москвы начали строить станцию «Воронцовская». Она расположится в районе пересечения Хлебобулочного проезда с улицей Профсоюзной, сообщает газета «Москва За Калужской заставой» со ссылкой на портал Стройкомплекса Москвы

«Строители приступили к возведению ограждающих конструкций станционного комплекса. Разрабатывается монтажная камера для тоннелепроходческого щита, выполняется переустройство инженерных сетей», — рассказал руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев

Станция «Воронцовская» станет пересадочной со станцией «Калужская» Калужско-Рижской линии метро. Большая кольцевая линия — строящаяся ветка Московского метрополитена. Когда ее откроют, пассажирам не придется ехать в центр, чтобы пересесть на соседнюю ветку или другой вид транспорта. Общая протяженность линии составит 69 километров. В 2020–2021 годах планируется замкнуть кольцо полностью: на нем разместится 31 станция.