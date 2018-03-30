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В Черемушках приступили к строительству станции «Воронцовская»
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В Черемушках приступили к строительству станции «Воронцовская» 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
На Юго-Западе Москвы начали строить станцию «Воронцовская». Она расположится в районе пересечения Хлебобулочного проезда с улицей Профсоюзной, сообщает газета «Москва За Калужской заставой» со ссылкой на портал Стройкомплекса Москвы.
«Строители приступили к возведению ограждающих конструкций станционного комплекса. Разрабатывается монтажная камера для тоннелепроходческого щита, выполняется переустройство инженерных сетей», — рассказал руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев.
Станция «Воронцовская» станет пересадочной со станцией «Калужская» Калужско-Рижской линии метро. Большая кольцевая линия — строящаяся ветка Московского метрополитена. Когда ее откроют, пассажирам не придется ехать в центр, чтобы пересесть на соседнюю ветку или другой вид транспорта. Общая протяженность линии составит 69 километров. В 2020–2021 годах планируется замкнуть кольцо полностью: на нем разместится 31 станция.
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