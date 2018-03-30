Измененные из-за закрытия метро в ЮВАО маршруты подмосковных перевозчиков станут прежними с 13:00

Автобусы подмосковных перевозчиков, следующие по маршрутам, измененным с 24 марта 2018 г. из-за закрытия трех станций Таганско-Краснопресненской линии метро, начнут движение по прежним трассам с 13:00 30 марта в связи с досрочным открытием закрытого участка линии подземки. Об этом сообщается в официальном канале министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области в Telegram.

«В связи с досрочным открытием трех конечных станций метро Таганско-Краснопресненской линии все областные маршруты, следующие из Москвы в область и обратно, продленные ранее до станции метро «Кузьминки», с 13:00 начинают работать по старым трассам следования с конечной остановкой у станции метро «Котельники», — говорится в сообщении.

Уточняется, что до 13:00 также еще будут работать компенсационные автобусы, после 13:00 все временные выделенные полосы отменяются.

Ранее в информационном центре транспортного комплекса Москвы сообщили, что станции метро «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» возобновили работу после временного закрытия на день раньше начеченного срока. В связи с этим в их районе отменяются все временные перекрытия. Пригородные поезда начнут останавливаться на железнодорожной станции «Выхино» с 13:00 30 марта. Всего во время закрытия трех станций метро фиолетовой ветки компенсационные автобусы «КМ1», «КМ2» и «КМ3» перевезли более 650 тыс. человек.