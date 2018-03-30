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Противогололедные материалы уберут с улиц Москвы до следующей зимы
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Противогололедные материалы уберут с улиц Москвы до следующей зимы 

Российская Газета 17 минут назад
Более 5,6 тысячи контейнеров оранжевого цвета с аварийным запасом противогололедных материалов, которые сейчас можно увидеть на улицах столицы, до 5 апреля уберут на склады временного хранения. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Мелкую щебенку, которая хранится в них, используют в качестве дополнительной обработки дорожных покрытий в пору гололедицы. Сами же контейнеры обычно размещаются зимой на остановках общественного транспорта, тротуарах и пешеходных маршрутах у объектов социальной сферы, подземных пешеходных переходов, а также на транспортно-пересадочных узлах.
При этом, 1 апреля, напомнил Бирюков, в городе начинается общегородской месячник по благоустройству. Продлится он до 30 апреля. А 14 и 21 апреля в столице пройдут традиционные общегородские субботники, и все москвичи, желающие помочь коммунальщикам привести город в порядок к 1 мая после длинной зимы, смогут принять в них участие. В прошлом году на эти субботники вышли 2,8 миллиона москвичей. Городские власти надеются, что и в этом году будет активистов не меньше.
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