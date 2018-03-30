Из-за ремонта Петровского моста в Липецке появились ещё четыре трамвая

Из-за ремонта Петровского моста на линию вышли четыре дополнительных трамвая, сообщила пресс-служба мэрии.

Таким образом, общее количество трамваев увеличилось с 27 до 31. Вагоны следуют по маршрутам «1», «5», «5К» и «15».

Кроме того, из-за увеличения количества пассажиров, едущих из Октябрьского округа в направлении Левобережья, временно изменился трамвайный маршрут №5.

С 30 апреля количество трамваев на этом маршруте увеличится до 10. В часы пик каждый второй рейс будет начинать движение от Центрального рынка через Кольцо 9 микрорайона и далее по обычной схеме.