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Из-за ремонта Петровского моста в Липецке появились ещё четыре трамвая
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Из-за ремонта Петровского моста в Липецке появились ещё четыре трамвая 

АиФ 25 минут назад
Фото: АиФ
Из-за ремонта Петровского моста на линию вышли четыре дополнительных трамвая, сообщила пресс-служба мэрии.
Таким образом, общее количество трамваев увеличилось с 27 до 31. Вагоны следуют по маршрутам «1», «5», «5К» и «15».
Кроме того, из-за увеличения количества пассажиров, едущих из Октябрьского округа в направлении Левобережья, временно изменился трамвайный маршрут №5.
С 30 апреля количество трамваев на этом маршруте увеличится до 10. В часы пик каждый второй рейс будет начинать движение от Центрального рынка через Кольцо 9 микрорайона и далее по обычной схеме.
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