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Московские архитекторы оформят две станции Большой кольцевой
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Московские архитекторы оформят две станции Большой кольцевой 

Марушкинское 20 часов назад
(фото с сайта mos.ru)
Станция «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар» будут оформлены по проектам столичных бюро. Согласно концепции, стены «Нагатинского затона» украсят панно из каменной мозаики с изображением крупных рыб, а дизайн «Кленового бульвара» будет похож на дворец царя Алексея Михайловича в «Коломенском», сообщает mos.ru.
Архитектурный конкурс на разработку концепций оформления станций стартовал 22 ноября прошлого года. На отборочный этап поступила 51 заявка, десять из них — от международных консорциумов.
«До финала добрались пять проектов. Для каждой станции был выбран лучший по всем критериям. В основном, это соответствие контексту местности, соблюдение требований безопасности, экономическая целесообразность проекта, и, конечно, реализуемость с учетом технических требований метрополитена», — рассказал заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.
«Каждая станция московского метро должна быть уникальной — это наша принципиальная позиция. Архитектурные конкурсы помогают найти лучшие дизайн-решения для оформления новых станций», — отметил глава Стройкомплекса.
Большая кольцевая линия протянется на 69 километров, будет состоять из 31 станции и двух электродепо. Вскоре она станет самой большой в мире, обогнав нынешнего чемпиона — вторую кольцевую линию пекинского метро (57 километров). Со станций будущего кольца можно будет сделать четыре пересадки на МЦК, пять — на Московские центральные диаметры, 11 — на станции железной дороги и 19 пересадок на другие линии метро.
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