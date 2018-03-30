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Обильный снегопад сохранится в Архангельске до завтра
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Обильный снегопад сохранится в Архангельске до завтра 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Несмотря на конец марта, в Архангельске снова начались метели и снегопады. Коммунальные службы города вывели на улицы 61 машину снегоуборочной техники. Для очистки тротуаров вышли 23 рабочих.
Такая снежная погода связана с циклоном, пришедшим с Мурманска. Сейчас он расположен в районе Мезени и продолжает смещаться в сторону Республики Коми. Когда он пройдет, ветер в Архангельской области стихнет, начнется улучшение погоды. С завтрашнего дня будет лишь небольшой снег, а в воскресенье его уже практически не будет.
— Этой ночью -12… -17 градусов, в северо-восточных районах понижение до -26 градусов. Дневные от 0 до -5 градусов. Такая погода сохранится и первого апреля, осадков будет очень мало, солнечная погода, мало снега. Температуру в воскресенье ждем потеплее, -7… -12 градусов ночью и днем уже положительные температуры до +1 градуса. Погода на выходные дни будет хорошая. С утра будет солнце, температура воздуха уже быстро повышаться, апрель на носу все-таки. Так что будет комфортная погода в выходные, — рассказали в Северном УГМС.
А вот с понедельника погода будет портиться. Синоптики ожидают сырой снег.
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