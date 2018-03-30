Движение общественного транспорта изменится в Автозаводском районе

фото из архива редакцииДвижение общественного транспорта изменится в Автозаводском районеНа Автозаводе изменится движение общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В период с 30 марта по 2 апреля будет приостановлено движение трамваев маршрута №8 и троллейбусов маршрутов №№2, 4, 12 и 22. Временные ограничения связаны с реконструкцией площади Киселева. Для удобства жителей Автозаводского района, введут дополнительный автобусный маршрут №22А «Улица Минеева — 7 проходная ГАЗ». Также будет увеличено количество подвижного состава на муниципальном автобусном маршруте № 31.