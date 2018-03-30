Театральный поезд появился в метро

На Замоскворецкой (зеленой) линии Московского метрополитена запустили новый тематический поезд. Состав посвящен истории Малого театра, сообщило РИА «Новости». В оформлении поезда использовали фотографии спектаклей разных лет, поставленных в Малом театре. На стенах состава разместили цитаты героев литературной классики. Отдельный вагон посвящен работе Малого театра во время Великой Отечественной войны.
В торжественном мероприятии, посвященном запуску тематического поезда, приняли участие чиновники из столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры, а также представители Малого театра и московского метрополитена. Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов спрогнозировал, что состав только за первые полгода увидят до двух миллионов пассажиров.
Для нас это символ сотрудничества правительства Москвы и Малого театра. Это поезд, который будет ездить на Замоскворецкой линии и в течение полугода увидит без малого примерно 2 миллиона человек, в котором на протяжении всех вагонов видна история развития Малого театра да и вообще театра в России. Для работников транспортного комплекса приятно, что теперь московский транспорт выполняет функцию погружения в историю
— Максим Ликсутов.
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин отметил, что теперь пассажиры метро смогут узнать историю старейшего русского театра. Ведь Малому театру насчитывается уже более 260 лет.
К запуску тематического поезда в Центре профориентации на станции «Выхино» открылась фотовыставка «Капитаны Малого театра». Также Московский метрополитен подготовил 600 тысяч билетов «Единый» на одну и две поездки с особым дизайном.
В связи со строительством новой Кожуховской ветки с 24 марта для пассажиров закрыли три станции «фиолетовой» ветки московского метрополитена. Пассажирам сталинедоступны «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект», сообщила «Газета.ru». Поезда следовали только до станции «Выхино». 30 марта подземка сообщила, что станции возобновили работу в штатном режиме.