Театральный поезд появился в метро

Театральный поезд появился в московском метрополитене

На Замоскворецкой (зеленой) линии Московского метрополитена запустили новый тематический поезд. Состав посвящен истории Малого театра, сообщило РИА «Новости» . В оформлении поезда использовали фотографии спектаклей разных лет, поставленных в Малом театре. На стенах состава разместили цитаты героев литературной классики. Отдельный вагон посвящен работе Малого театра во время Великой Отечественной войны.

В торжественном мероприятии, посвященном запуску тематического поезда, приняли участие чиновники из столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной

инфраструктуры, а также представители Малого театра и московского метрополитена. Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов спрогнозировал, что состав только за первые полгода увидят до двух миллионов пассажиров.

Для нас это символ сотрудничества правительства Москвы и Малого театра. Это поезд, который будет ездить на Замоскворецкой линии и в течение полугода увидит без малого примерно 2 миллиона человек, в котором на протяжении всех вагонов видна история развития Малого театра да и вообще театра в России. Для работников транспортного комплекса приятно, что теперь московский транспорт выполняет функцию погружения в историю

— Максим Ликсутов.

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин отметил, что теперь пассажиры метро смогут узнать историю старейшего русского театра. Ведь Малому театру насчитывается уже более 260 лет.

К запуску тематического поезда в Центре профориентации на станции «Выхино» открылась фотовыставка «Капитаны Малого театра». Также Московский метрополитен подготовил 600 тысяч билетов «Единый» на одну и две поездки с особым дизайном.