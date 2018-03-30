Когда в Красносельском районе появится метро?

Красносельско-Калининская линия, которая должна стать шестой веткой петербургской подземки, уже давно красуется пунктирной линией на картах, однако в реальности ввод в эксплуатацию первых двух станций запланирован лишь на лето 2022 года. Изначально планировалось, что на линии заработают сразу шесть станций, но исполнить планы городу помешало затянувшееся решение имущественного вопроса.

Насущная необходимость

Тема строительства метро в Красносельском районе часто фигурирует в речах чиновников, и это неслучайно. Район, население которого превышает 350 тысяч человек и постоянно растет, до сих пор не имеет ни одной станции метро.

Рост населения района связан в первую очередь с большим количеством строящегося жилья. По итогам 2016 года Красносельский район стал лидером по вводу жилья в Петербурге ― в нем был сдан в эксплуатацию 101 дом на 12 503 квартиры общей площадью 602 тыс. кв. м. В прошлом году район не вошел в лидирующую тройку ― здесь осталось не так много участков под застройку, и девелоперы планомерно завершают начатые проекты. Сейчас в продаже находятся порядка 10 жилых комплексов.

Примечательно, что бум продаж квартир в петербургских новостройках пришелся на 2013-2014 гг. В тот период сроки возведения Красносельско-Калининской линии были более оптимистичными, чем сейчас. Согласно плану строительства метро, утвержденному в середине 2013 года, шесть станций данной линии, среди которых «Казаковская» (проектное название «Юго-Западная»), «Путиловская», «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная» («Обводный канал-2»), предполагалось строить одновременно и завершить немногим позднее 2020 года. На эту информацию ориентировались и застройщики, выводя в продажу новые проекты, и покупатели, принимая решение о приобретении квартир. Однако позднее планы по сооружению станций были пересмотрены.

Сейчас жители района стоят в пробках, а нагрузка на самые южные станции красной ветки бьет рекорды ― средняя проходимость станции «Проспект Ветеранов» (выходов 1 и 2) ― более 2,5 млн человек а месяц (85 тыс. человек в день, это самый высокий показатель в городе), станции «Ленинский проспект» ― более 1,6 млн человек а месяц (порядка 55 тыс. пассажиров в день).

Планы меняются

Проект первых шести станций Красносельско-Калининской линии был разработан проектно-изыскательским институтом «Ленметрогипротранс» более пяти лет назад. В начале 2013 года пунктирное изображение коричневой линии появилось на плакатах петербургской подземки. В середине того же года городские чиновники утверждали, что возведение станций может начаться уже в первом квартале 2014-го.

Быстро начать сооружение метро помешали нерешенные имущественные вопросы. Осенью 2013 года представители Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) сообщили, что частные владельцы участков, попавших в зону строительства, не хотят передавать землю, поэтому проект Красносельско-Калининской линии не может пройти госэкспертизу. Из-за сложностей, с которыми столкнулся КРТИ при переговорах с собственниками, было принято решение сперва начать возведение двух станции ветки ― «Казаковской» и «Путиловской», а затем, после решения имущественных вопросов по другим участкам, построить оставшиеся четыре станции.

Проект строительства «Казаковской» и «Путиловской» прошел экспертизу в 2015 году. В конце декабря того же года компания «Метрострой» получила контракт на возведение двух станций за 37,1 млрд рублей. Объекты должны быть построены к 30 июня 2022 года.

А вот точные сроки появления станций «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная» пока не ясны ― имущественные вопросы до сих пор не решены, экспертиза проекта не пройдена, а значит, и сооружение станций начать нельзя. КРТИ сообщает, что проект строительства Красносельско-Калининской линии предполагается актуализировать к концу текущего года. В 2019 году комитет планирует направить на государственную экспертизу этапы проекта, подразумевающие возведение электродепо «Красносельское» и продолжения коричневой ветки от «Путиловской» до «Каретной», а также начать освобождение территорий под стройку. Пока непонятно, на какие компенсации смогут рассчитывать собственники земельных участков, этот вопрос только прорабатывается.

В лучшем случае, если не возникнет сложностей с решением имущественных вопросов и прохождением экспертизы, сооружение станций удастся начать в 2020 году. С учетом того, что на возведение станции метро в среднем уходит порядка 5 лет, раньше 2025 года открытия четырех станций коричневой ветки ждать не приходится.

А ведь освобождение территорий под стройку может затянуться и не произойти в 2019-ом. Уже не раз имущественно-правовые вопросы тормозили возведение станций. К примеру, так случилось с «Адмиралтейской», которая была станцией-призраком с 1997 по 2011 год в том числе из-за неопределенности с местом расположения вестибюля. Похожая участь наверняка постигнет строящуюся станцию «Театральная» оранжевой ветки ― городская администрация до сих пор не определилась, где лучше разместить вестибюль. Значит, после ввода в эксплуатацию станции «Горный институт», которую планируется открыть в конце 2019-го, поезда будут проходить «Театральную» без остановки.

Стройка движется

Строящиеся станции «Казаковская» и «Путиловская» призраками точно не станут ― времени на достройку достаточно, работы ведутся хоть и не очень быстро, но в рамках графика. На строительных площадках идут подготовительные работы, частично проведена проходка вертикальных стволов для дальнейшего сооружения перегонных тоннелей и подземных вестибюлей станций, монтируются горные машины и оборудование. На месте будущих вестибюлей станций укрепляются грунты, возводятся ограждающие конструкции. По состоянию на конец февраля степень готовности первого участка коричневой линии составила 5%.

Не слишком высокие темпы работ объясняются двумя причинами. Во-первых, рабочая документация для строительства «Казаковской» и «Путиловской» еще не разработана. Контракт на разработку документации получил московский «Метрогипротранс», который должен выполнить работы до конца текущего года. Примечательно, что в 2014 году эта же компания выиграла тендер на разработку документации для трех станций Фрунзенского радиуса, но не смогла сдать чертежи в срок, в итоге работы выполнил «Ленметрогипротранс». Во-вторых, пока объем финансирования Красносельско-Калининской ветки невелик. В 2016 и 2017 годах на возведение станций было выделено по 1,5 млрд рублей. В адресной инвестиционной программе на 2018 год на строительство шестой ветки метро отводится значительно больше — 7,1 млрд рублей.

Однако в КРТИ пояснили, что объем финансирования указан с резервом, и стоимость работ, которые должны быть выполнены подрядчиком в текущем году, существенно ниже. 20 марта стало известно о том, что финансирование строительства Красносельско-Калининской линии в этом году будет урезано на 4,1 млрд рублей в пользу достройки станций Фрунзенского радиуса. Получается, что на строительство коричневой ветки выделят порядка 3 млрд рублей.