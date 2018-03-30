В Ростове сегодня на ряде улиц до вечера не будет света

Компания «Донэнерго» сообщила о том, что в Ростове-на-Дону сегодня, 30 марта будут происходить массовые отключения света. Плановые работы будут проводиться для исключения аварийных ситуаций. В частности, специалисты будут проверять оборудование.

До 16 часов света не будет по следующим адресам:

улица Мечникова, 2–12;

улица Муравьёва, 29–79, 28–60;

улица Турксибская, 10–20, 13–37;

улица Волгородская, 25–49, 28–52;

улица 339-й Стрелковой Дивизии, 6;

2-й переулок, 55–71, 44–68 улица Белгородская, 1–19, 2–20;

улица Белинского, 1–19, 2–18;

улица Самойловская, 34–52, 41–59;

переулок Конструторский, 5–15, 4–14;

улица Зенитчиков, 1–5, 2–12;

переулок Проезжий, 7–17, 2–12;

улица Гайдара, 11–14, 27, 27а;

улица Булавина, 15–35, 2–12;

переулок Сызранский, 1–19, 2–18;

улица Муравьёва, 79–99, 56–78.

улица Волгоградская, 51–69, 54–74;

улица Возрождения, 25–87, 26–80;

переулок Уральский, 1–31, 2–36;

переулок Ухтомский, 1–35, 2–38.

переулок Марсовый, 1–13, 2–14;

переулок Трудовой, 1–29, 2–36;

улица Правды, 1–57, 2–60;

улица 12 Февраля, 8-26, 46–100, 71–83;

улица Курганная, 2–22, 1–17;

улица Пирамидная, 1–17, 2–18;

улица Раевского, 1–29, 2–16;

переулок Псковский, 1–15, 2–18;

улица Бабаева, 1–21, 2–24;

улица 12 Февраля, 1–19, 2–8;

улица Маркова, 41–53, 82–96;

улица Пестеля, 89–107, 84–102;

улица Полевая, 1–25, 2–12;

улица Турсибская, 1–11, 2–6;

улица Зорге, 58/4, 58/2, 58а/1;

улица Содружества, 37, 37/1;

улица 2-я Киргизская, 46–58, 67–91;

улица Казахская, 58–74;

переулок Обский, 2–38, 3–17;

улица Владикавказкая, 25–47, 32–58;

улица Самойловская, 2–24, 1–5;

переулок Скрыпника, 59–71, 64–72;

улица Коровкина, 1–39, 2–40;

А также до 17 часов без света придется посидеть тем, кто проживает в следующих домах:

улица Каяльская, 8–114;

улица Путевая, 1–49,

улица Ярослава Галана, 2–26;

улица Ц. Куникова, 1–9; 2–12;

улица Шеболдаева, 27–55; 12–22;

улица Ларина, 1–3;

улица Кропоткина, 2–10;

переулок Айвазовского;

переулок Ленкоранский,

улица Гранитная, 1–25, 2–28;

переулок Крымский, 16–24, 17–21;

переулокТихорецкий, 26–34, 27–31;

переулокНоворосийский, 31–33;

улица Вяземцева, 35–57, 56–76;

переулок Суздальский, 1–11, 2–10;

улица Кадровая, 1–71, 2–92;

улица Новгородская, 1–25, 2–30, 27–79, 32–74;

улица Пулковская, 1–73, 2–78;

улица Сквозная, 1–87, 2–84;

улица Гаккеля, 3–21; 2–18;

улица Керамическая, 1–13, 2–14;

переулок Геленджикский, 16–34, 15–35;

переулок Паровозный, 1–37, 2–26.

По закону продолжительность планового отключения света за год может быть не более 72 часов, при этом максимальное количество часов, которое потребитель может пробыть без света, не может быть более суток. В тоже время отключение света по аварийным причинам не регламентируется.