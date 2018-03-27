Снегопад не повлиял на работу электросетевого комплекса Московской области 

Снегопад, накрывший Московскую область во вторник, не повлиял на работу электросетевого комплекса региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.
«Электросетевой комплекс работает в штатном режиме, незначительные локальные нарушения электроснабжения устраняются в нормативные сроки», — отметил министр энергетики Московской области Леонид Неганов.
По его словам, крупных нарушений электроснабжения в регионе не зафиксировано.
В Москве и Подмосковье во вторник ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный снег, температура может опуститься до минус 4 градусов. Синоптики также предупреждают о гололедице. Ожидается выпадение около 4 миллиметров осадков, что составляет свыше 10% от месячной нормы осадков в марте.