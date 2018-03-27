Снегопад не повлиял на работу электросетевого комплекса Московской области

По его словам, крупных нарушений электроснабжения в регионе не зафиксировано.

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