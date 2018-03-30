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«Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» открылись на день раньше
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«Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» открылись на день раньше 

Москва24 33 минуты назад
Фото: Москва24
В пятницу, 30 марта, в 10:00, на день раньше запланированного срока открылись станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии.
Перед открытием на станциях провели проверки, связанные с безопасностью движения. Они временно не работали из-за присоединения строящейся Кожуховской линии в районе станции «Лермонтовский проспект».
Компенсационные автобусы в пятницу будут курсировать до 13:00, после этого на временные выделенные полосы пустят всех автомобилистов. В этот момент камеры фотовидеофиксации отключат. Все временные знаки, которые использовалось для создания «выделенок», уберут к утру 31 марта. Также отменят все временные перекрытия в районе этих станций. Пригородные поезда начнут останавливаться на железнодорожной станции.
Пока эти три станции были закрыты, на «Выхино» и «Кузьминках» постоянно работали все кассовые окна. Дополнительно на пяти станциях метро организовали работу мобильных касс.
Жители могли бесплатно добраться до центра столицы на пригородных электричках. За шесть дней было оформлено более 100 тысяч бесплатных разовых билетов. У станций «Выхино» и «Кузьминки» пассажирам бесплатно раздавали горячий чай.
На линиях компенсационных маршрутов КМ1 «Выхино» — «Жулебино», КМ2 «Кузьминки» — «Котельники» и КМ3 «Выхино» — платформа Вешняки ежедневно работали около 200 низкопольных автобусов. Автобусы маршрутов КМ1 и КМ2 следовали с 30-секундным интервалом.
За время ремонта специалисты перебрали более 1200 узлов контактного рельса. На станции «Жулебино» заменили металлические части двух стрелочных переводов. На станциях «Котельники» и «Жулебино» проверены все важные механизмы эскалаторов.
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