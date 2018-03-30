Синоптики пообещали дождливое и теплое начало апреля

Первые дни апреля в столице будут теплыми и дождливыми. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Синоптики прогнозируют облачную погоду предстоящей ночью, местами возможен снег. К утру температура воздуха составит от минус трех до минус пяти градусов. Днем воздух прогреется до трех-пяти градусов тепла, возможен мокрый снег и дождь.

"В воскресенье столичный регион окажется в теплом секторе циклона, будет облачно с неустойчивыми прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег, мокрый снег, гололедица. Температура в Москве от 0 до минус 2 градусов, минус 4 — плюс 1 градус по области. Днем временами дожди, плюс 4-6 в Москве, плюс 2-7 градусов по области. Облачно, тепло и с осадками — ночью в виде дождя и мокрого снега, днем в виде дождя — будет и начало новой недели", — рассказали в «Фобосе».