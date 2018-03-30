Синоптики обещают начало метеовесны 1 апреля

Метеовесна начнется с 1 апреля. Европейская часть России окажется во власти обширного теплого и влажного облачного вихря. В Москве пройдет снег, переходящий в мокрый снег и дождь. Ночью 31 марта будет от минус 3 до 5 градусов, а днем те же 3-5 градусов, но со знаком плюс. 1 апреля в российской столице ночью будет от нуля до минус двух градусов, а днем — 4-6 градуса тепла.

В Северной столице будет солнечно и сухо, сообщает Центр ФОБОС. Ночью заморозки до минус 5-7 градусов, днем 3-5 градусов тепла. На первоапрельскую Москву по погоде будет ориентироваться в ближайшие выходные Нижний Новгород.

Мокрый снег и дожди пройдут в Воронеже. В последний день марта здесь будет 4-6 градусов тепла, а 1 апреля воздух прогреется до 9-11 градусов. Тепло и в Ростове-на-Дону. Будет облачно и небольшой дождь. В субботу будет 10-12 градусов тепла, а в воскресенье 14-16. В Краснодаре осадков не ожидается. Днем температура в столице Кубани будет 11-13 градусов тепла, а первый апрельский день — 16-18 градусов выше нуля.

Сочи прошумят мартовские короткие дожди, воздух прогреется до 10-12 градусов. Без осадков начнется сочинский апрель, а температура воздуха достигнет 15-17 градусов.

На южной периферии циклонического вихря окажется Урал. Здесь усилится ветер и местами пройдут осадки. В Екатеринбурге температура будет колебаться на градус в обе стороны в районе нулевой отметки, а в Челябинске будет от плюс одного до плюс трех градусов.

Холодный атмосферный фронт сформирует погоду на юге Западной Сибири в уикенд. Будет ветрено со снежными зарядами. Похолодает в Новосибирске до минус 2-4 градусов, а в Омске до минус 1-3 граудсов.