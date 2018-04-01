Метеорологи объявили о приходе весны в столичный регион

В столице наконец «плюс» — метеорологи объявили о приходе климатической весны в Москву

1 апреля в Москве и Московской области будет по-весеннему тепло. К вечеру возможен небольшой дождь, и весь день будет сохраняться пасмурность, но долгожданная климатическая весна наконец пришла в московский регион. Вероятно, что вместе с пасмурной погодой сохранится туман, влияющий на видимость.

Температура воздуха днем в столице будет 3-5 градусов выше ноля, ветер — юго-восточный, до 4-5 метров в секунду. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Метеоновости». Потепление ознаменовано приходом теплого атмосферного фронта.